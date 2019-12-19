Земля і люди: як Тимошенко на комітеті папери розкидала

Поки депутати чубилися, лідерка "Батьківщини" розкидала папери.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики сталася штовханина між членом фракції "Опозиційна платформа – За життя" і народними депутатами від "Слуги народу".

Конфлікт стався між членом ОПЗЖ Іллею Кивою і депутатом від "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем. Після цього Кива почав штовхати Мотовиловця. У сутичку втрутилися інші народні депутати, колега Киви по фракції Нестор Шуфрич намагався його заспокоїти.

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У цей час Юлія Тимошенко розкидала документи, які лежали на столі голови комітету.

Згодом у Тимошенко поцікавилися, як їй вдалося "із такою харизмою" розкидати папери?

"Це ж просто папірці. Там немає нічого законного", - відповіла лідерка "Батьківщини".