Земля і люди: як Тимошенко на комітеті папери розкидала
Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики сталася штовханина між членом фракції "Опозиційна платформа – За життя" і народними депутатами від "Слуги народу".
Конфлікт стався між членом ОПЗЖ Іллею Кивою і депутатом від "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем. Після цього Кива почав штовхати Мотовиловця. У сутичку втрутилися інші народні депутати, колега Киви по фракції Нестор Шуфрич намагався його заспокоїти.
У цей час Юлія Тимошенко розкидала документи, які лежали на столі голови комітету.
Згодом у Тимошенко поцікавилися, як їй вдалося "із такою харизмою" розкидати папери?
"Це ж просто папірці. Там немає нічого законного", - відповіла лідерка "Батьківщини".