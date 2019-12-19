Рада планує розглянути Виборчий кодекс із пропозиціями Зеленського

Верховна Рада 19 грудня планує ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Новий Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс. Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. Депутати збираються розглянути його пропозиції третім питанням.

Розпочнуть же засідання парламентарії з продовження розгляду поправок до законопроєкту №2490-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг". Після цього Рада має намір узятися за друге читання законопроєкту №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481".

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Порядок денний 19 грудня передбачає розгляд у першому читанні урядового законопроєкту №2285 восьми альтернативних йому "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.