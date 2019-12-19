Портнов визнав, що подав позов проти Порошенка задля дискредитації – адвокат
Як повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, про це Портнов заявив 15 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Подаючи заяву Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, а тому жодного вироку за заявою Портнова постановлено бути не може", – підкреслив адвокат.
Крім того, Портнов визнав, що справжньою метою подання заяви було створення негативного інформаційного приводу щодо Петра Порошенка, спроба перешкодити його діяльності, а також збір інформації про обставини узгодження Мінських домовленостей.
"Портнов не міг не знати, що Президент Порошенко не підписував і не погоджував жодного документа, який би суперечив національним інтересам України", – наголосив Головань.
Він переконаний, що як і перша заява Портнова до ДБР у "справі моряків", заява про Мінські домовленості має на меті послаблення позицій України на міжнародній арені в інтересах держави-агресора.
"Оскільки у діях Портнова можлива наявність складу злочину, передбаченого статтями 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та 344 (втручання у діяльність державного діяча) КК України, подав Генеральному прокурору заяву, яку публікую", – зазначив адвокат Головань.
Як відомо, Державне бюро розслідувань 10 грудня повідомило про реєстрацію кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком при підписанні Мінських угод у 2015 році. Заяву в ДБР подав Андрій Портнов. За версією заявника, Порошенко нібито "діяв в інтересах Російської Федерації", оскільки у переговорах брали участь підконтрольні Кремлю ватажки терористичних угруповань "Л-ДНР". Таким чином п'ятий президент України "прив'язав відновлення територіальної цілісності України до моменту, коли на це з'явиться воля РФ".
Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує 13 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко. Адвокат Порошенка зазначав, що його клієнт проходить як свідок у двох справах, в інших – у нього немає процесуального статусу.
Ініціатором кримінальних проваджень стосовно Порошенка є Андрій Портнов – колишній заступник голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, засудженого за державну зраду.