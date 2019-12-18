Законопроєкт, який дозволяє розпустити Раду з держпідтримки кіно, пройшов комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні у середу рекомендував до розгляду законопроєкт, що дозволяє Кабінету міністрів достроково припиняти повноваження всього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

Про це повідомив член комітету Микола Княжицький у Facebook.

"Комітет з гуманітарної політики щойно прийняв ганебне рішення рекомендувати до розгляду закон, який дозволяє Кабінету міністрів без жодних причин і обгрунтувань розпускати Раду з державної підтримки кінематографії і доручати виконувати ці функції Держкіно. Даєш ручний розподіл коштів владою на кіно!" - написав він.

Проєкт закону №2520 про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (щодо уточнення умов припинення повноважень члена Ради з державної підтримки кінематографії) зареєстрований групою депутатів на чолі з головою комітету Олександром Ткаченком.

Законопроєкт доповнює перелік підстав для припинення повноважень члена Ради з держпідтримки кінематографії. Зокрема, доповнено пункт, що повноваження члена Ради припиняються достроково також у разі дострокового припинення Кабінетом міністрів повноважень всього складу цієї Ради.

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Також законопроєкт доповнено нормою, що у разі дострокового припинення повноважень всього складу Ради з державної підтримки кінематографії уряд упродовж трьох місяців затверджує новий персональний склад Ради в порядку та на умовах, встановлених цією статтею. До моменту затвердження нового персонального складу Ради її повноваження здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.

Як повідомлялося, Раду з державної підтримки кінематографії утворено у березні 2019 року.