Аграрний комітет ВР оголосив перерву перед розглядом законопроєкту про ринок землі

Зокрема, голова комітету Микола Сольський поставив на голосування пропозицію нардепа Артема Чорноморова щодо внесення поправок відповідно до закону України "Про Комітети Верховної Ради" до порівняльної таблиці законопроєкту №2178-10 та доручити Секретаріату Комітету включити подані поправки до порівняльної таблиці.

Під час розгляду цієї пропозиції депутати повідомили, що дані правки напрацьовані аграрним комітетом.

Представники комітету таку пропозицію підтримали.

Водночас нардепи відмовились скасувати розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" у закритому режимі.

Як раніше повідомляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, який розглядає до другого читання законопроєкт про відкриття ринку землі, надалі проходитимуть у закритому форматі, але із забезпеченням трансляції.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на наступний пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.