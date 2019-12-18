Законопроєкт про компенсацію за відмову від землі зареєстрували у Раді

Голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський зареєстрував законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо компенсації громадянам України за добровільну відмову від права на отримання земельних ділянок".

Закононопроєкт зареєстровано 18 грудня.

Текст документа на сайті парламенту наразі відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ініціює у межах відкриття ринку землі в Україні встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. гектарів.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі було заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

У вівторок, 17 грудня, під парламентом відбулися масові акції, зокрема й проти відкриття ринку землі. Сталися сутички, під час яких постраждали 17 поліцейських та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Щодо трьох затриманих готуються підозри.