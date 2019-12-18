Законопроєкт про компенсацію за відмову від землі зареєстрували у Раді
Закононопроєкт зареєстровано 18 грудня.
Текст документа на сайті парламенту наразі відсутній.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ініціює у межах відкриття ринку землі в Україні встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. гектарів.
Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі було заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.
У вівторок, 17 грудня, під парламентом відбулися масові акції, зокрема й проти відкриття ринку землі. Сталися сутички, під час яких постраждали 17 поліцейських та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб.
Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Щодо трьох затриманих готуються підозри.