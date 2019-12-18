Російська газета надрукувала фото Зеленського та рекламу Hublot на першій шпальті

Газета "Ведомости" 17 грудня вийшла з фотографією президента України Володимира Зеленського, розміщеною поряд з рекламою швейцарських годинників Hublot.

Як повідомляє "Медуза", власник газети Дем'ян Кудрявцев запевнив, що "Ведомости" не керують рекламою, яка виходить на сторінках видання. «Так, рекламодавець завжди говорить, на якій шпальті він хоче рекламу. Але вони (компанія Hublot) не могли знати про те, що буде розміщено на сторінці. А ті люди, які писали статтю про Зеленського, не могли знати, яка буде реклама. Це заборонено», — пояснив Кудрявцев.

Як повідомлялося, тиждень тому телеканал ТНТ почав (і майже відразу припинив) показувати в Росії серіал «Слуга народу» із Зеленським у головній ролі. З першої серії телеканал вирізав жарт про Володимира Путіна: коли герой Зеленського, новообраний президент України Василь Голобородько, вибирає годинник, прем'єр-міністр пропонує йому годинник марки Hublot (він вимовляє її назву як «хубло»), відзначаючи, що Путін їх носить. У відповідь Голобородько дивується: «Путін — хубло»?