Зеленський закликав парламент скасувати “соєві правки”

Зазначається, що під час поїздки Президента до села Красна Слобідка аграрії розповіли йому, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані соєві правки), які були внесені у Податковий кодекс України у 2017 році, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ.

“Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції”, - цитують фермерів в ОП.

На запитання Президента, чи робиться щось для усунення цієї проблеми, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт № 2446 «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур».

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Документ, зокрема, передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку.

«Ми ж з вами вже зустрічалися кілька разів. Ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали… Зверніться до Арахамії (голови фракції партії «Слуга народу» – ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі «продуктові правки» і скасувати ці «соєві правки», – прокоментував Зеленський звернення фермерів.