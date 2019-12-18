Рада у січні залишила собі лише один пленарний тиждень

Рада ухвалила постанову №2609 про внесення змін до календарного плану, згідно з якою про закриття другої сесії буде оголошено 17 січня.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 325 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, у документі визначено, що 17 січня відбудеться година запитань до уряду, пленарне засідання й оголошення про час закриття сесії. Відтак, протягом 13-17 січня передбачається проведення пленарного тижня. При цьому з 20-го по 24 січня депутати працюватимуть із виборцями, хоча раніше цей тиждень теж мав бути пленарним.

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Ця постанова набуває чинності з дня її ухвалення.