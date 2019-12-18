Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт щодо слідчих дій над депутатами

Рада планує 18 грудня розглянути у другому читанні законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України"”.

Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті парламенту.

Законопроєкт №2237 передбачає порядок проведення слідчих дій над депутатами після скасування депутатської недоторканності. У першому читанні ВР ухвалила його 3 грудня. Проте члени опозиційних фракцій, зокрема “Голосу”, наголошували, що цей проєкт обмежує правоохоронні органи у розслідуванні злочинів.

Парламент планує також розглянути урядовий проєкт закону №2419 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики”.

У другому читанні парламентарії мають розглянути законопроєкт №2299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", який передбачає розширення доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованих територій, запровадження мотиваційного листа при вступі до ВНЗ, врахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, а також встановлення обов’язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Пріоритетним питанням порядку денного у середу є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.

Парламентарії також розглянуть у другому читанні законопроєкт № 2261 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді".

Окрім того, у середу передбачено розгляд блоку питань ратифікації міжнародних угод.

Традиційно у середу парламент працюватиме в пленарному режимі протягом ранкового засідання, що завершиться о 14:00. Решта дня відведена для роботи депутатів у комітетах, фракціях і групах.

Окрім того, о 15:00 у Раді мають відбутися парламентські слухання на тему “Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні”.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада має намір відкрити ранкове засідання парламенту у середу, 18 грудня, о 10:00, як це передбачено Регламентом, попри спротив фракції “Батьківщина” та “Опозиційна платформа — За життя”. Відкриттю засідання передуватимуть консультації керівництва ВР із головами фракцій.

17 грудня в урядовому кварталі відбувся мітинг противників відкриття ринку землі. Сталося кілька сутичок мітингарів з поліцією.

Напередодні, під час Погоджувальної ради, Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.