Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Оксана Коляда – не лише державний посадовець найвищого рангу. Полковник запасу, учасниця бойових дій, активістка волонтерського руху. Входила до кола осіб, котрі працювали над створенням міністерства у справах ветеранів, яке з’явилося в листопаді 2018 року і згодом (в серпні 2019) було об’єднане з Міністерством у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Розмовляємо з пані Оксаною у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, куди вона прибула з коротким візитом для виступу на пленарному засіданні Генасамблеї ООН та переговорів щодо плану гуманітарної допомоги Україні на наступний рік.

- Оксано Василівно, ви щойно розповіли з трибуни Генеральної Асамблеї ООН про гуманітарне лихо, спричинене російською агресією в Україні, та про плани уряду щодо реінтеграції окупованих територій…

Замінована стежина, якою діти з окупованої Старомар`ївки добираються до української школи, є навіть на google-карті

- Кажуть, коли в залі тиша, це ознака того, що промовця слухають… Коли я виступала, було тихо. Цифри і факти свідчать самі за себе.

Я сказала, що збройна російська агресія триває вже 2075 днів. За цей час загинуло понад 13 тисяч громадян України, з них 3345 мирних мешканців, 172 – діти.

У селищі Піски, колись респектабельному населеному пункті поблизу Донецька сьогодні проживає шість родин, які не мають ні сил, ні фінансової можливості виїхати з-під щоденного вогню. Я показала фото Пісків, як воно виглядає зараз, та світлину дітей з окупованого селища Комінтерново. Діти з таких сіл часто хочуть отримати саме українську освіту і змушені навіть ризикувати своїм життям заради цього. Щодня десять дітей з села Старомар’ївки добираються до школи в контрольованому українською владою селі Гранітному. Чотири кілометри по замінованій стежці та напівзруйнованій кладці… Це відбувається настільки регулярно, що google-карти проклали маршрут.

- Наскільки відомо, у вас тут проходили переговори стосовно гуманітарної допомоги Україні з боку ООН на наступний рік? Про що домовлялися?

- Так, ми обговорювали з представниками ООН план гуманітарної допомоги на наступний рік, її обсяги поки що тільки формуються. Торік нам мало надійти 160 млн доларів, проте через фінансові проблеми в самій Організації Об’єднаних Націй ми отримали лише половину від цієї суми.

Намагаємося відійти від патерналістського ставлення держави до людей, постраждалих від російської агресії

Але нині ми змінюємо наші підходи. Ми хочемо відійти від, так би мовити, ургентної допомоги – до підтримки проектів розвитку. Тож корелюємо це з нашими міжнародними партнерами.

Сьогодні Україна вже сама спроможна розв’язувати нагальні гуманітарні проблеми. Скажімо, на наступний рік ми вперше фінансуватимемо програму з відшкодування за зруйноване житло. На це закладено 40 млн гривень бюджетних коштів. Раніше компенсація виплачувалася лише за рахунок міжнародних організацій.

Хочемо розвивати потенціал людей, котрі живуть у прифронтовій зоні – заохочуємо відкриття власної справи, перенавчання, займаємося питаннями психосоціальної адаптації. Розбудовуємо центри стійкості для населення, яке проживає в тій зоні. Ми змінюємо філософію. Намагаємося відійти від патерналістського ставлення держави до людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Нам потрібно, щоб вони ставали фінансово незалежними.