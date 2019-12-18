Разумков відкрив ранкову Раду, у залі — 337 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У залі зареєстровано 337 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 18 грудня, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Цей законопроєкт має привести деякі закони у відповідність до Конституції, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності. Він передбачає порядок проведення слідчих дій над депутатами після скасування депутатської недоторканності.

Розгляд законопроєкту №2237 як невідкладного визначено другим питанням порядку денного. Розпочати ж засідання у вівторок Рада планує з розгляду урядового проєкту закону №2419 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики".

Порядком денним середи передбачено, що друге читання в Раді має пройти законопроєкт №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". На пленарному засіданні 12 грудня депутати відклали його розгляд. Загалом, цей документ передбачає розширення доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих територій, запровадження мотиваційного листа при вступі до вишів, врахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, а також встановлення обов’язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Також у вівторок передбачено повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.

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Також парламентарії збираються ухвалити в другому читанні законопроєкт № 2261 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді".

Окрім того, у середу передбачено розгляд блоку питань ратифікації міжнародних угод.

Традиційно у середу парламент працюватиме в пленарному режимі протягом ранкового засідання, що завершиться о 14:00. Решта дня відведена для роботи депутатів у комітетах, фракціях і групах.

Окрім того, о 15:00 у Раді мають відбутися парламентські слухання на тему "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".