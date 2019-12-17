Парнас мільйон доларів від українського олігарха – прокурори США

Діловий партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас отримав один мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомили американські прокурори 17 грудня в суді, передає "Радіо Свобода".

Ділового партнера Руді Джуліані, якому інкримінують фінансові зловживання, відпустили під заставу після його арешту в жовтні. Він перебуває під домашнім арештом у Флориді.

Минулого тижня офіс федерального прокурора США попросив суддю повернути Парнаса назад у в’язницю, поки він чекає суду, мотивуючи це тим, що той занижує свої доходи й активи.

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Як кажуть прокурори, він не повідомив, що отримав 1 мільйон доларів з рахунку в Росії у вересні, за місяць до того, як його звинуватили в порушеннях фінансування кампанії, змові, наданні неправдивих свідчень та фальсифікації записів. Парнас це заперечує.

Нагадаємо: Парнас був затриманий в жовтні за звинуваченнями порушення закону щодо лобістської діяльності. Його також підозрюють у спробах вплинути на Київ з метою початку там розслідування проти демократів, а також домогтися відставки Марі Йованович з посади посла США в Україні.

Рішенням суду Парнас був звільнений під заставу. Зараз же прокуратура виступила проти та висунула нові звинувачення, що передбачає повернення його під варту.

Фото: JOSH GERSTEIN