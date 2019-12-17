Баканов вважає, що пранкера Джокера "підгодовують" самі політики

Фейки та кіберзагрози є ключовими викликами для національної безпеки. А захист інформаційних баз, зокрема тих, які будуть в основі програми "Держава в смартфоні" — пріоритет.

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Захист інформаційних баз, зокрема тих, які будуть в основі програми "Держава в смартфоні" - це пріоритет. Спільно з РНБО, Кабінетом Міністрів, кіберпідрозділами інших правоохоронних органів ми нині працюємо над цим питанням. Тобто, йдеться не лише про девайси, а й про комунікації, які також має бути захищено", - розповів глава української спецслужби.

Відповідаючи на запитання про те, чи є пранкер "Джокер" одним із доказів таких загроз, Баканов сказав: "Джокер" - це наше відображення у дзеркалі. І тут, на мій погляд, ми більше маємо приділяти увагу політичній культурі в Україні загалом. Адже сьогодні їжу "Джокеру" дають саме політики. Ми всі маємо змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи".

Баканов звернув увагу на те, що "Джокер" став своєрідним явищем і отримав послідовників: "Білий лицар", "Темний лицар".

Глава української спецслужби не став уточнювати, хто стоїть за "Джокером". "Є бачення, звісно. Є оперативна інформація, але рекламувати людей, які стоять за цим, не має сенсу", - сказав він.

Як повідомлялося, у листопаді у телеграм-каналі "Джокер" з'явилися скріншоти нібито переписки заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, а також голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького з пранкером, який називався генпрокурором Русланом Рябошапкою. За даними ЗМІ, пранкер Джокер за 5 днів розіграв у месенджері кількох депутатів від "Слуги народу" від імені генерального прокурора. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія показував журналістам свою переписку з Джокером.