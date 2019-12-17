Голови фракцій зберуться у Разумкова перед засіданням Ради у середу

Верховна Рада має намір відкрити ранкове засідання парламенту у середу о 10.00, як це передбачено Регламентом, чому спочатку передуватимуть консультації керівництва ВР із головами фракцій.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Із головами фракцій ми будемо завтра спілкуватися формально у Разумкова (Голови ВР Дмитра Разумкова - ред.), можливо будемо зараз консультації ще ввечері неформальні проводити. Ми зараз ще порадимося всередині своєї фракції. Перша консультація з головами фракцій завтра запланована о 9.00. Далі, я думаю, що о 10.00 ми відкриємо засідання парламенту. У нас ще є питання про Виборчий кодекс, недоторканність - у нас ще ж багато питань, крім земельної реформи», - пояснив Корнієнко.

При цьому він наголосив, що у випадку, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про слідчі дії над депутатами до 1 січня, а відтак не запустить механізм зняття недоторканності, то «жоден фаховий юрист не зможе сказати, як почне діяти правоохоронна система щодо депутатів, з яких знята недоторканність за Конституцією, але в законах, Процесуальному і Кримінальному кодексах вона залишилася».

При цьому він також додав, що «ця сьогоднішня вакханалія політична» спрямована й на те, щоб не дати проголосувати за відповідний законопроєкт.

Читайте також: Разумков відкрив і одразу закрив вечірню Раду

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 17 грудня, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дочасно закрив вечірнє засідання парламенту після консультацій з керівниками парламентських фракцій.

Раніше голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила журналістам, що Разумков пообіцяв керівникам парламентських фракцій не проводити вечірнє засідання Ради 17 грудня. Також Тимошенко підтвердила, що депутати її фракції не дадуть сьогодні провести сесію та анонсувала засідання аграрного комітету з головами фракцій вранці 18 грудня.

Повідомлялося також, що ВР не змогла відновити роботу після оголошеної о 12:00 півгодинної перерви.

Тимошенко та члени її фракції, а також депутати від «Опозиційної платформи - За життя» заблокували президію Верховної Ради та трибуну парламенту.

Голова ВР Разумков оголосив про позачергове засідання агрокомітету та закрив ранкове засідання ВР достроково.

17 грудня в урядовому кварталі відбувся мітинг противників відкриття ринку землі. Сталося кілька сутичок мітингарів з поліцією.

Напередодні, під час Погоджувальної ради, Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.