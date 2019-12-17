Директор Центру громадського здоров'я звільнився з посади

Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Міністр прийняла мою заяву про звільнення за власним бажанням, і цей тиждень - мій останній на посаді генерального директора Центру громадського здоров’я України", - написав Курпіта.

Основною причиною свого рішення Курпіта назвав "відсутність діалогу щодо подальшого місця Центру та його ролі як координуючої структури громадського здоров'я".

За його словами, наміри керівництва МОЗ створити мережу установ контролю за захворюваннями та одночасно розвивати регіональні центри громадського здоров'я є подвійним трактуванням системи громадського здоров'я.

Водночас, як повідомив Курпіта, вже розроблено та затверджено урядом державні стратегії з біобезпеки, імунопрофілактики, безпеки крові, неінфекційних захворювань, реформування туберкульозної служби, захисту від радону, прийнято засади державної політики з соціально значимих хвороб.

Також у законі про державний бюджет на 2020 рік з’явилася нова бюджетна програма з громадського здоров'я, додав він. Крім того, за словами Курпіти, запущено новий формат нагляду за грипом, підготовлено пакети послуг для медичної допомоги хворим на ВІЛ, туберкульоз та опіоїдну залежність, які з наступного року увійдуть до програми медичних гарантій тощо.

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Курпіта очолював ЦГЗ з 2 лютого 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня заступник міністра охорони здоров'я Младена Качурець написала заяву про звільнення з МОЗ за власним бажанням.