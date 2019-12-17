Чубаров розповів, навіщо Путін збирає високих іноземних гостей 9 травня в Москві

МЗС Росії має завдання домогтися максимальної присутності високих іноземних гостей на 9 травня у Москві для демонстрації "відсутності розбіжностей і протиріч з Росією" у тому числі щодо окупації Криму.

Так заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

"Перед МЗС Росії поставлено завдання домогтися максимальної присутності високих іноземних гостей в Москві 9 травня 2020 року - на 75-річчі «свята перемоги Червоної Армії і радянського народу над нацистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років", - написав він.

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Чубаров відмітив, що участь високих гостей, "обманом, лестощами або підкупом витягнутих в цей день в Москву", буде подаватися Путіним як нібито відсутність у міжнародної спільноти будь-яких істотних розбіжностей і суперечностей з Росією в оцінці її агресивних дій стосовно України, в тому числі й за окупацію Криму.

"Ось уже й "перша ластівка"... Сільві Берман, посол Франції в Росії, заявила в ході інтерв'ю на "Ехо Москви" про те, що президент Франції Еммануель Макрон "буде присутній 9 травня на Дні Перемоги в Москві", - зазначив він.

Чубаров також звернувся до української громадськості із закликом, аби українці разом із західними громадськими організаціями та демократичними рухами, "розгорнули широку міжнародну кампанію проти лицемірства і цинізму політиків, вимагаючи від них бойкоту пропагандистських шоу, намічених Путіним для проведення в Москві в травні 2020 року".

Фото: kremlin.ru