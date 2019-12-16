Зеленський розпочав візит до Азербайджану
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"У рамках візиту запланована зустріч глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.
Крім того, Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.
Президенти України та Азербайджану також візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.
Фото: Офіс Президента.