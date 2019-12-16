Однопартійці побитого депутата від “Слуги народу”: Стара система чинить спротив

Партія «Слуга народу» відреагувала на побиття у Сумах свого нардепа Михайла Ананченка.

Відповідна заява оприлюднена на сторінці у Facebook.

«Погрози, залякування і насильство щодо членів нашої команди набули системного характеру. Це означає, що зміни, які ми втілюємо, – справжні, а не декоративні. Тому стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х. Вони сподіваються, що зможуть знову грабувати країну, якщо ми відступимо. Але ми не здамося. Будемо боротися за краще майбутнє для України і втілювати програму змін, яку підтримали наші виборці», - йдеться у заяві.

Партійці закликали правоохоронні органи належним чином відреагувати на побиття Ананченка, зауваживши, що насильство щодо громадян за їхню громадянську позицію має суворо каратися, незалежно від того – депутат це чи активіст.

Як повідомляв Укрінформ, напад на нардепа стався ввечері 15 грудня, про що він розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами Ананченка, на нього біля під’їзду власного будинку напали двоє молодиків у балаклавах і завдали йому тілесних ушкоджень. Такі дії нападників він пов’язав зі своєю політичною діяльністю та з голосуванням у Верховній Раді.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Наразі правоохоронці проводять комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів.