Депутат Поляков написав заяву про вихід із партії "Слуга народу"

Народний депутат Антон Поляков написав заяву про вихід із партії "Слуга народу".

Про це він повідомив в Telegram.

"Подав сьогодні заяву про вихід із партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав депутат.

За словами Полякова, він не може бути в партії, "де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають".

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником", - заявив депутат.

Як повідомлялося, 15 листопада фракція партії "Слуга народу" прийняла рішення про виключення народних депутатів Анни Скороход та Антона Полякова.

За словами першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, причиною такого рішення стало порушення цими депутатами "домовленостей про голосування, командної роботи з тих питань, по яких є згода всієї фракції".

На засіданні ВР 3 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про вихід Скороход та Полякова з фракції "СН".