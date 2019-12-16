Президентські зміни щодо децентралізації має розглянути Конституційна рада - Геращенко

Співголова фракції партії "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що ініційований Президентом законопроєкт щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації передбачає скасування європейської моделі самоврядування в Україні.

Про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради, повідомляє Укрінформ.

"Внесені зміни до Конституції Президентом, які тільки сьогодні були оприлюднені на сайті ВР, насправді свідчать про те, що скасовується європейська модель децентралізації", - наголосила Геращенко.

Зокрема, за її словами, законопроєктом пропонується система, за якої Президент "ставить від себе "смотрящих", яких називає модним словом "префекти", які матимуть, насправді, функції прокурора".

"Президент зможе зупиняти повноваження мерів чи рад, узагалі скасовувати та ліквідовувати громади і за поданням префекта зможе призначати державних уповноважених (хто це такі, невідомо)", - зауважила Геращенко.

У цьому контексті вона наголосила, що ініціювати внесення змін до Конституції доцільно лише після розгляду їх на засіданні Конституційної ради, до якої входили би представники всіх політичних сил, включно з опозицією.

"Сьогодні все це народжується в надрах ОП, абсолютно все це не читається з експертами, немає жодної Конституційної ради, і навіть сама правляча партія побачила ці опубліковані зміни сьогодні зранку", - додала політик.

Як повідомлялося, 13 грудня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

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Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.