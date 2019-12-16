Зеленський їде до Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку.

У рамках візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем’єр-міністром Алі Асадовим, повідомляє пресслужба глави держави.

"Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах. Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що в Баку Володимир Зеленський зустрінеться і з представниками української громади Азербайджану.