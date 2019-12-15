Зміни до Мінських угод: Кремль намагається навʼязати Україні "експертів" ОРДЛО

У Кремлі вважають за можливе внесення змін і доповнень до мінських угод за умови, що представники Києва будуть допрацьовувати та погоджувати їх спільно з "експертами" ОРДЛО.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Це (внесення змін і доповнень до мінських угод - ред.) є можливим. Хто може працювати над «Мінськом-3»? Дві сторони. Тому, якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з «ДНР» і «ЛНР», то вони, скоріш за все, зможуть працювати над якимись змінами або доповненнями до мінського комплексу заходів", - сказав він, коментуючи заяву представника України в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексія Резнікова про те, що Україна до наступного саміту нормандської четвірки підготує зміни до мінських угод.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков заявив, що мінські угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали". За його словами, Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року, тим більше, що "вони навіть були в ініціативах президента готові".

Пізніше Резніков в інтерв'ю LB.ua заявив, що на сьогодні є абсолютно незрозумілим, які саме "представники" повинні бути делегатами? "Навіть в комплексі заходів про це не написано. Вони не ідентифіковані. І тристороння контактна група засідає в такому складі: Росія, Україна, ОБСЄ. А вони (представники ОРДЛО - ред.) називаються запрошеними".

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9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату: Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона й Ангели Меркель.

Перед самітом Президент Зеленський провів зустріч з лідерами Франції та ФРН, а в перерві - з президентом РФ.