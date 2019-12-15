У Кремлі обурилися, що Україна на "Норманді" хотіла внести поправки в текст комюніке

Українська сторона з самого початку саміту нормандської четвірки в Парижі намагалася внести поправки до раніше узгодженого підсумкового документа.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Зокрема, Пєсков сказав, що "дипломатична еквілібристика навколо формулювань — це дуже важка робота, тим більше, що робота велася трьома мовами — українською, російською та референтною англійською". За його словами, "формулюваннями займалися самі лідери, пропонувалися формулювання однією стороною, що не могли бути прийняті іншою, і ця робота тривала багато годин".

Пєсков додав, що "пропоновані формулювання часто не зовсім вкладалися у загальну канву, і це потрібно було контролювати і виправляти під час переговорів, попри спільну, усіма висловлену прихильність Мінським домовленостям".

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, який був одним із учасників переговорів з української сторони в Парижі на нормандському саміті, в інтерв'ю LB.ua заявив, що Німеччина, Франція і Росія вважали, що комюніке нормандського саміту є заздалегідь узгодженим, і має бути ухвалене у тому вигляді, як його прописали політичні радники. А Україна так не вважала.

Резніков послався на інформацію французьких колег про те, що лідери Німеччини, Франції й Росії "звикли трохи до іншого формату" - "коли все заздалегідь обговорено, коли вони мають попередній якийсь чорновий варіант".

Він додав: "Українська сторона так не вважала, тому що виходила з того, що є важливим. І що навіть, якщо їхні політичні радники в чорновому варіанті щось написали, це не означає, що ми з цим згодні. Тому що мета Володимира Зеленського була говорити, обговорювати та знаходити рішення. І він базові речі — як то первинність кордону або виборів, — поставив на обговорення і до порядку денного ", - підкреслив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель.

Перед самітом Президент Зеленський провів зустріч з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.