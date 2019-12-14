Гончарук привітав Джонсона з перемогою на виборах

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав свого британського колегу Бориса Джонсона з перемогою правлячої Консервативної партії на виборах.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Прийміть мої привітання, Борис Джонсон, з переконливою перемогою партії і вашим переобранням на пост глави британського уряду. Я з нетерпінням чекаю нових можливостей для зміцнення двостороннього співробітництва і дружби між Україною і Великобританією”, - написав Гончарук.

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори, в яких переконливу перемогу здобула Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Таким чином, консерватори отримали більшість у Палаті громад.