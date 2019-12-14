Кулеба провів низку зустрічей з членами Конгресу США від обох партій

Україна та офіційний Вашингтон налаштовані на подальший розвиток двосторонніх відносин.

По це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, підсумовуючи результати візиту до Сполучених Штатів Америки, повідомляє Урядовий портал.

«Україна не дозволить нікому і нічому зашкодити цьому стратегічному партнерству, адже Київ та Вашингтон є природними союзниками у нинішньому висококонкурентному та жорстокому світі», - сказав Кулеба.

За його словами, американські колеги високо оцінили українські реформи, здійснені після проведення виборів.

“Україна вдячна за виділення Конгресом США на 2020 рік 300 мільйонів доларів військової підтримки України, що на 50 мільйонів більше, ніж торік і включає 100 мільйонів на летальне озброєння. Для енергетичної безпеки усієї Європи також критично важливими є санкції, ухвалені Конгресом США проти Північного потоку-2. Ці рішення, як і мої зустрічі, продемонстрували, що, попри певну турбулентність, є всі підстави для подальшого розвитку стратегічного партнерства між Україною та США”, - наголосив віцепрем’єр-міністр.

Кулеба провів низку зустрічей у Вашингтоні з членами Конгресу від обох партій та високопосадовцями адміністрації США - з сенаторами Крісом Мерфі, Роном Джонсоном, главою комітету в закордонних справах Сенату США Джимом Рішем, конгресменами Енді Харрісом, Марсі Каптур, старшим директором Ради національної безпеки з питань Європи та Росії Ендрю Піком, заступником держсекретаря США з політичних питань Девідом Гейлом, помічником держсекретаря Філіпом Рікером та заступником помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джорджем Кентом, стратегічним радником США з питань реформування української оборонної промисловості Дональдом Вінтером. У ході візиту також відбулися зустрічі з віцепрезидентом Світового Банку Сирілом Мюллером та заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

Основними темами зустрічей стали енергетична безпека Європи, євроатлантична інтеграція України, надання нашій державі передбаченої новим оборонним бюджетом військової допомоги, прогрес в українських реформах з особливим наголосом на боротьбі з корупцією та подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та США.

Сторони окрему увагу приділили обговоренню підсумків нещодавньої зустрічі у нормандському форматі та зійшлися в оцінках її підсумків та подальших перспектив урегулювання розв’язаного Росією збройного конфлікту.