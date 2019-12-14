Аваков розповів подробиці паризької істерики Суркова

Під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі Владислава Суркова, помічника президента РФ дратувало, коли делегація України розмовляла українською мовою.

Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.

"Пана Суркова дратувало, що українська делегація говорить українською мовою. Це Суркова дуже дратувало", - сказав Резніков.

Своєю чергою очільник МВС Арсен Аваков розповів деталі інциденту, коли у Суркова у Парижі сталася істерика.

"Там був момент, коли українська делегація наполягала… Путін каже, давайте розводити вздовж усієї лінії зіткнення, а Зеленський відповідає: хвилиночку, я порахував, ми так будемо розводити двадцять років… Проста розмова. Каже, давайте цей пункт окремо мають узгодити радники. Радники вийшли, і ми бачили психоз Суркова: мовляв, ми так не домовлялися і так далі… Вадим (Пристайко, очільник МЗС - ред.) був як скеля, Єрмак (Андрій, помічник Президента - ред.) був як скеля, ми всі були (як скелі – ред.)", - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбувся саміт у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

10 грудня Аваков заявив, що у Суркова в Парижі "здали нерви".