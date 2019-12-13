Разумков нагадав ООН про моніторинг прав людини на Донбасі та в Криму

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зустрівся із заступницею Генерального секретаря ООН з політичних питань та миробудівництва Розмарі ДіКарло.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся із заступницею Генерального секретаря ООН з політичних питань та миробудівництва Розмарі ДіКарло. Дмитро Разумков зазначив, що високо цінує співпрацю з Організацією об’єднаних націй і сподівається на продовження конструктивної взаємодії, особливо в умовах активного впровадження реформ в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Разумков під час зустрічі підкреслив, що наразі в Україні склалася консолідована позиція різних гілок влади щодо впровадження реформ, і подякував представникам ООН за підтримку у їх просуванні, особливо в умовах збройного конфлікту на території нашої держави.

«Закінчення війни і досягнення миру - це одна з найважливіших задач влади. Саме тому ми вдячні ООН за сприяння у покращенні гуманітарної ситуації на Донбасі та підтримку процесів, які принесуть мир в Україну», - зазначив Разумков.

Як інформує пресслужба Апарату ВР, Разумков поінформував учасників зустрічі про продовження дії Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (№2569) і акцентував увагу ДіКарло на тому, що вибори на тимчасово окупованих територіях мають відбуватися за українськими законами, відповідно до Конституції України та лише після припинення вогню.

Також, на думку Голови ВР, велику увагу слід приділити реінтеграції українських громадян. Разумков вважає «дуже правильними і необхідними моніторинг дотримання прав людини на Донбасі й у Криму, а також можливість моніторингової місії ООН доносити інформацію про реальну ситуацію в країні до суспільства про те, що відбувається у державі».

«Сьогодні перед нами багато викликів сучасного швидкоплинного світу, які потребують вирішення. Україна є давнім членом і партнером ООН, тому сподіваємося, що наша взаємодія буде поглиблюватись і зміцнюватись», - підкреслив Голова Верховної Ради.

Як повідомляє пресслужба Апарату ВР, Розмарі ДіКарло, своєю чергою, позитивно оцінила ситуацію в Україні, стан проведення реформ і кроки щодо встановлення миру. Вона запевнила у готовності ООН надавати підтримку Україні, у тому числі - під час майбутніх виборів.

Фото: пресслужба ВР