Секретар РНБО зустрівся з послом Японії

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі на якій обговорив перспективні напрями співпраці, зокрема, у сфері кібербезпеки та екології.

Про це йдеться на сайті РНБО.

"Секретар РНБО України подякував Японії за послідовну політику щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни й підтримку, яку надає Японія Україні за різними напрямами", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Данілов подякував ЄС за безпекову допомогу Україні

У свою чергу посол висловив підтримку реформам у секторі безпеки і оборони, започаткованим командою Президента України. А також зазначив, що Японія зацікавлена у подальшому розвитку двостороннього співробітництва, і запевнив у готовності його країни і надалі всебічно підтримувати нашу державу.