НАЗК очікує на звернення від регламентного комітету щодо погроз депутаткам "Голосу"

"Станом на 12 грудня звернення від комітету до НАЗК ще не надходило. За інформацією секретаріату Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, звернення на голову НАЗК стосуватиметься можливого конфлікту інтересів окремих осіб, присутніх на засіданні комітету з охорони здоров'я 27 листопада 2019 року при розгляді проєкту Закону №2089", - зазначили у Національному агентстві.

Як повідомляв Укрінформ, у партії "Голос" повідомили, що регламентний комітет звернеться до НАЗК через погрози колишнього радника глави МОЗ Олександра Чумака народним депутатам від фракції "Голос" Ользі Стефанишиній та Олександрі Устіновій.

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Як зазначили у пресслужбі партії, йдеться про засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, коли депутатам від "Голосу" погрожували фізичною розправою за їхній законопроєкт №2089 про зниження цін на ліки.

Раніше нардеп Стефанишина розмістила у соцмережі відеозапис, зроблений на засіданні Комітету ВР з питання здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час розгляду законопроєкту №2089, який, зокрема, врегульовує питання паралельного імпорту ліків.

На відеозаписі зафіксовано, як колишній радник глави МОЗ Олександр Чумак сказав: "Начинайте, а то я им бошки отобью"