Об’єктивну оцінку ”Норманді” можна буде дати лише через 4 місяці — Порошенко

Найбільш об’єктивну оцінку роботи саміту нормандської четвірки можна буде дати лише за чотири місяці.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю “Радіо Свобода”.

“Найбільш об’єктивну оцінку роботи саміту можна буде дати лише через 4 місяці: подивимося, по-перше, чи відбудеться наступний саміт і коли, а також, яка робота буде проведена протягом цих чотирьох місяців. Якщо потрібно збирати саміт тільки задля того, щоб обмінятися групами заручників, то, по-перше, ми це робили й без саміту, у досить великій кількості, а по-друге, на жаль, нових заручників Путін може назбирати в будь-який момент. І тут, безумовно, потрібно приймати глобальні рішення, а не розв'язувати технічні питання, які можна вирішити на рівні тристоронньої контактної групи”, - зазначив політик.

Водночас, оцінюючи переговори в Парижі, Порошенко акцентував на важливості того, що українська делегація на чолі з нинішнім главою держави Володимиром Зеленським не перетнула червоних ліній.

“Ви знаєте, це не футбольний матч, а доля моєї країни, і я не можу, скажімо так, бути відсторонено байдужим до підсумків цих переговорів. Я можу стверджувати, що нормандський саміт в Парижі не став кроком вперед, але водночас я не можу стверджувати, що це два кроки назад, як у відомій праці. Я можу констатувати, що добре вже те, що не були порушені червоні лінії”, - зауважив він.

Також Порошенко акцентував, що в жодному разі Україна не піде на сценарій переговорів “із Кремлівськими гауляйтерами, який передбачає виведення Росії з-під відповідальності за анексію Криму і за агресію проти України на сході нашої країни”.

Окрім того, за його словами, ключова позиція сьогодні полягає в тому, що компроміси щодо суверенітету та територіальної цілісності не розглядатимуться, і “ми нікому не дозволимо реалізувати цей сценарій, що виник у хворій голові, щодо обміну Криму на Донбас”.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".