Україна 17 грудня вимагатиме розширення мандату ОБСЄ на Донбасі – Пристайко

Міністерство закордонних справ доручило Місії України в ОБСЄ під час засідання постпредів у Відні 17 грудня порушити питання цілодобового спостереження Спеціальної моніторингової місії за дотриманням перемир’я на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного вівторка буде засідання постійних представників ОБСЄ у Відні, і наш постійний представник отримав вказівку порушити питання про те, про що домовилися лідери ("нормандської четвірки" - ред.). Ми хочемо, щоб місія розширила свій мандат і була здатна верифікувати і відслідковувати, яким чином відбувається припинення вогню, про яке домовилися лідери", - сказав Пристайко.

Другим питанням, яке має бути порушене на цьому засіданні, має стати те, яким чином спостерігачі СММ виходять на українсько-російський кордон і чи зможуть вони там залишатися, зазначив міністр.

Він запевнив, що 17 грудня Місія України в ОБСЄ донесе наші вимоги, підкріплені рішенням чотирьох лідерів до всіх 56 країн-членів ОБСЄ.