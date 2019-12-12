Зеленський виступає за подальше спрощення перетину кордону громадянами країн ГУАМ

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити процес імплементації спрощених процедур перетину кордону громадянами країн–членів ГУАМ з використанням ID-карток.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, прем’єр-міністром Республіки Молдова Йоном Кіку та віцепрем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Ахмедовим у рамках завершення головування України у 2019 році в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Володимир Зеленський також запропонував продовжити процес імплементації спрощених процедур перетину кордону громадянами країн – членів ГУАМ, зокрема з використанням внутрішніх паспортів формату ID-карток", - ідеться в повідомленні.

Президент також зазначив, що багатосторонній діалог між країнами має великий потенціал.

"Україна, Грузія, Азербайджан і Молдова пов’язані не лише спільною історією, але й спільним баченням розвитку нашого майбутнього. Нас об’єднує прагнення до безпеки та стабільності в регіоні, економічного розвитку, зростання інвестицій, розбудови інфраструктури та культурного обміну між нашими людьми", – підкреслив Зеленський.

Як зазначається, учасники зустрічі підтвердили незмінність взаємної підтримки суверенітету, територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів України, Азербайджану, Грузії та Молдови.

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Сторони також обговорили низку спільних економічних та інфраструктурних проєктів, було наголошено на важливості розробки перспективних транспортних маршрутів, зокрема для здійснення мультимодальних перевезень.

Крім того, учасники ГУАМ погодилися з необхідністю здійснення конкретних кроків для розширення потенціалу організації, покращення внутрішньої комунікації організації й популяризації об’єднання.

Фото: president.gov.ua