Делегацію на кліматичну конференцію ООН очолить Оржель

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації на Конференцію Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 25-1" сесії Конференції сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 15-ї сесії Конференції сторін, яка є нарадою сторін Кіотського протоколу, та 2-ї сесії Конференції сторін, яка є нарадою сторін Паризької угоди (2 - 13 грудня 2019 року, м.Мадрид, Королівство Іспанія)”, - ідеться в документі.

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Президент призначив главою делегації міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

Крім нього до складу делегації увійшли ще 12 посадовців.

Зеленський також затвердив директиви делегації, проте вони мають гриф “Для службового користування”.