Путін не збирається повертати Україні контроль над кордоном - Клімкін

Заяви президента РФ Володимира Путіна про "ймовірне повторення Сребрениці" свідчать про те, що він не збирається повертати Україні контроль над кордоном на Донбасі ні до, ні після виборів.

Таку думку в статті для "Європейської правди" висловив ексміністр закордонних справ України Павло.

"Погляньмо на безпекові положення (комюніке "нормандської зустрічі" - ред.), включно з 21-ю спробою оголошення припинення вогню, яка відкладена до кінця року. Цьому відтермінуванню є дві причини. По-перше, Путін відсилає нас в ТКГ, оскільки "ихтамнет" і домовлятися, мовляв, треба з "ополченцами"... Але все це не головне. Принциповим є те, що РФ взагалі відмовляється обговорювати повернення Україні кордону", - акцентував Клімкін.

Він констатував, що давня ідея України щодо створення у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі підгрупи по кордону знову не пройшла.

"А заяви Путіна про "Сребреницу", зроблені буквально на другий день після саміту (він вже робив це порівняння під час минулого саміту в Парижі), тільки підтверджують, що він взагалі не збирається повертати нам кордон – ні до, ні після виборів", - переконаний ексміністр.

У цьому контексті Клімкін повідомив, що пробуксовування з "дорожньою картою", робота над якою велась з 2016 року, була спричинена саме тим, що російський представник категорично відмовився обговорювати врегулювання питання кордону.

"Російська позиція тут є "залізобетонною". Для них важливо зберегти нинішню безпекову конструкцію на Донбасі зі своїм контролем над кордоном і над збройними формуваннями, які там діють", - резюмував колишній глава зовнішньополітичного відомства.

Клімкін також зазначив, що зникнення з комюніке нормандської зустрічі слова "закон" з пункту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО означає, що Україна має додатково погодити не тільки цей, а й інші дотичні закони та підзаконні акти.

"Щодо підсумків нормандського саміту. Домовленість про обмін – великий позитив, якщо він відбудеться. Але якщо подивитися на комюніке, то там – мінне поле у всьому. Це і нібито "невинне" зникнення слова "закон" з пункту про особливий порядок місцевого самоврядування, який зараз активно обговорюють у ЗМІ. Воно означає, що ми повинні погодити в рамках Нормандії та Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не тільки безпосередньо закон про особливий статус, а й інші дотичні закони та підзаконні акти", - зазначив ексміністр.

Як повідомлялося, 12 грудня на офіційному сайті Президента України внесли зміни у текст Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року.

Зокрема, у першому абзаці пункту "Заходи з імплементації політичних положень Мінських угод" прибрано згадку про закон України про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

У попередній версії цей абзац було сформульовано так: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

Після виправлення він став таким: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано в Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".