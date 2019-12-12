У Білому домі пояснили затримку військової допомоги Україні

В Адміністративно-бюджетному управлінні (OMB) Білого дому наголошують, що військова допомога Україні була затримана з метою вивчення питання, чи узгоджуються дії країни з політикою США, а не як політичний крок.

Про це йдеться у звіті, який підготував генеральний радник OMB Марк Паолетта у відповідь на запит Рахункової палати США, повідомляє The Hill.

"Протягом десятиліть Адміністративно-бюджетне управління США регулярно використовувало свої повноваження з розподілу, щоб запобігти (неефективному - ред.) використанню коштів... Часто під час керування асигнуваннями OMB повинна ненадовго призупинити правоздатність агентства направляти ці кошти з ряду причин, в тому числі для забезпечення їх ефективного витрачання відповідно до законодавчих директив або для оцінки того, чи повинні кошти використовуватися для конкретної діяльності і яким чином", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Адміністративно-бюджетне управління США продовжило тимчасове затримання військової допомоги Україні вісім разів у серпні і вересні.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Адміністративно-бюджетне управління США почало розглядати питання про видачу допомоги Україні 19 червня, того дня, коли президент США Дональд Трамп дізнався про допомогу зі статті в Washington Examiner.

Востаннє військова допомога була затримана 10 вересня, після чого майже відразу її розморозили.

Видання пише, що затримка допомоги Україні знаходиться в центрі розслідування в рамках процедури імпічменту щодо президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок демократи в Палаті представників США висунули звинувачення президенту Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.