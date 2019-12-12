Зеленський сьогодні буде спеціальним гостем ток-шоу на “1+1”

Президент Володимир Зеленський у четвер візьме участь у ток-шоу "Право на владу”.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Сьогодні Президент України Володимир Зеленський буде спеціальним гостем суспільно-політичного ток-шоу “Право на владу”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ефіру йтиметься про підсумки нормандського саміту. Зокрема, очікується, що Президент розповість, чи наблизять мир на Донбасі проведені переговори, про взяті Україною зобов’язання, а також про те, чи були непублічні домовленості в кулуарах.

Початок програми о 22:30.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - президентів України, Франції, РФ та канцлера Німеччини.