Зеленський сьогодні буде спеціальним гостем ток-шоу на “1+1”
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у четвер візьме участь у ток-шоу "Право на владу”.
Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.
“Сьогодні Президент України Володимир Зеленський буде спеціальним гостем суспільно-політичного ток-шоу “Право на владу”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під час ефіру йтиметься про підсумки нормандського саміту. Зокрема, очікується, що Президент розповість, чи наблизять мир на Донбасі проведені переговори, про взяті Україною зобов’язання, а також про те, чи були непублічні домовленості в кулуарах.
Початок програми о 22:30.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - президентів України, Франції, РФ та канцлера Німеччини.