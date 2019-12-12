"ЄС" вимагає депортувати з України знімальну групу "Звезди"

Укрінформ
Партія "Європейська солідарність" вимагає затримання та депортації з території України знімальної групи російського пропагандистського телеканалу "Звезда".

Відповідну заяву поширила пресслужба партії.

"Європейська Солідарність" вимагає від Служби безпеки України затримати та депортувати з території нашої держави знімальну групу телеканалу "Звезда", - йдеться у зверненні.

Як наголошують у "Євросолідарності", телеканал Міністерства оборони РФ "Звезда" причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України. "Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян", - заявили у партії.

Водночас, "Євросолідарність" вимагає дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.

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Раніше на сайті телеканалу "Звезда" з'явилась інформація, що їхні кореспондент Діана Сіразі та оператор Олександр Столєров приїхали у Київ після “запрошення Президента Володимира Зеленського”.

У Державній прикордонній службі України пояснили, що не мали інформації про заборону на вʼїзд в Україну стосовно цих громадян РФ.

Фото: Народна правда.

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