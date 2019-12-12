"ЄС" вимагає депортувати з України знімальну групу "Звезди"

Партія "Європейська солідарність" вимагає затримання та депортації з території України знімальної групи російського пропагандистського телеканалу "Звезда".

Відповідну заяву поширила пресслужба партії.

"Європейська Солідарність" вимагає від Служби безпеки України затримати та депортувати з території нашої держави знімальну групу телеканалу "Звезда", - йдеться у зверненні.

Як наголошують у "Євросолідарності", телеканал Міністерства оборони РФ "Звезда" причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України. "Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян", - заявили у партії.

Водночас, "Євросолідарність" вимагає дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.

Раніше на сайті телеканалу "Звезда" з'явилась інформація, що їхні кореспондент Діана Сіразі та оператор Олександр Столєров приїхали у Київ після “запрошення Президента Володимира Зеленського”.

У Державній прикордонній службі України пояснили, що не мали інформації про заборону на вʼїзд в Україну стосовно цих громадян РФ.

Фото: Народна правда.