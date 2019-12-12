Данілов подякував ЄС за безпекову допомогу Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пропонує Консультативній місії ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС) активізувати співпрацю з РНБО та сконцентруватися на конкретних проєктах.

Про це повідомляє РНБО.

"Під час зустрічі Секретар РНБО України поінформував делегацію КМЄС на чолі з її главою Аннті Юхані Хартікайненом про ключові аспекти оновленої Стратегії національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Данілов також відзначив важливість питань кібербезпеки при розгляді системних дій держави у секторі безпеки за сучасних умов. «Належне використання сучасних можливостей у цій сфері може створити всі передумови для побудови моделі відкритої держави», - наголосив секретар РНБО.

Представники Консультативної місії ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні погодилися з важливістю активізації співпраці на цьому напрямі. Хартікайнен також наголосив на готовності місії і надалі надавати всебічну підтримку у підготовці законодавчих змін для покращення діяльності державних органів у сфері цивільної безпеки.

Секретар РНБО України подякував місії та загалом ЄС за надану допомогу, зокрема, і в безпековому секторі. Він також представив своє бачення конкретних напрямів, де співпраця може бути активізована вже найближчим часом.

За результатами зустрічі сторони домовилися про продовження співробітництва в робочому форматі відповідно до узгоджених пріоритетів.

Фото: РНБО