В ООН привітали переведення до ДБР слідчих у "справах Майдану"
Про це вона заявила під час презентації періодичної доповіді щодо ситуації на Сході України за період з 16 серпня до 15 листопада цього року, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми вітаємо переведення слідчої групи, яка веде розслідування справ щодо Майдану, з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань, як це передбачено нещодавно ухваленими змінами до закону про ДБР. Сподіваємося, що це збереже наступність цих розслідувань і дасть змогу уникнути подальших затримок", - сказала Богнер.
Вона поінформувала, що Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало незначний прогрес у кримінальних провадженнях, пов'язаних з убивствами та насильницькими смертями під час протестів на Майдані. Зокрема, протягом звітного періоду відбулося декілька судових засідань.
"Проте найважливіше питання у тому, щоб побачити реальний прогрес у цих справах. Жертви та їхні сім'ї вимагають правди і справедливості", - наголосила Богнер.
Як повідомлялося, Верховна Рада 3 грудня ухвалила законопроект №2116 "Про Державне бюро розслідувань", що істотно змінив рамки функціонування ДБР. Окрім того, з метою забезпечення безперервності розслідування "справ Майдану" передбачається можливість переведення слідчих органів прокуратури та прокурорів, які розслідували ці справи, до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.