В ООН привітали переведення до ДБР слідчих у "справах Майдану"

Голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер привітала ухвалення правок до законопроєкту "Про Державне бюро розслідувань", які передбачають переведення до ДБР без конкурсу слідчих органів прокуратури та прокурорів, які розслідували "справи Майдану".

Про це вона заявила під час презентації періодичної доповіді щодо ситуації на Сході України за період з 16 серпня до 15 листопада цього року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо переведення слідчої групи, яка веде розслідування справ щодо Майдану, з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань, як це передбачено нещодавно ухваленими змінами до закону про ДБР. Сподіваємося, що це збереже наступність цих розслідувань і дасть змогу уникнути подальших затримок", - сказала Богнер.

Вона поінформувала, що Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало незначний прогрес у кримінальних провадженнях, пов'язаних з убивствами та насильницькими смертями під час протестів на Майдані. Зокрема, протягом звітного періоду відбулося декілька судових засідань.

"Проте найважливіше питання у тому, щоб побачити реальний прогрес у цих справах. Жертви та їхні сім'ї вимагають правди і справедливості", - наголосила Богнер.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 грудня ухвалила законопроект №2116 "Про Державне бюро розслідувань", що істотно змінив рамки функціонування ДБР. Окрім того, з метою забезпечення безперервності розслідування "справ Майдану" передбачається можливість переведення слідчих органів прокуратури та прокурорів, які розслідували ці справи, до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.