ВРП внесе Зеленському подання про призначення шістьох суддів

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту України про призначення на посади шістьох суддів.

Про це інформують у ВРП.

Зокрема зазначається, що ВРП вирішила внести Президентові України подання про призначення:

Олександра Гришка на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області,

на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області, Андрія Анохіна - на посаду судді Козелецького районного суду Чернігівської області,

- на посаду судді Козелецького районного суду Чернігівської області, Алли Гайдук - на посаду судді Любомльського районного суду Волинської області,

- на посаду судді Любомльського районного суду Волинської області, Інни Єригіної - на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира,

- на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира, Марини Старікової - на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області,

- на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області, Ольги Шалпегіної - на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Водночас повідомляється, що ВРП відклала розгляд матеріалів щодо внесення Президентові України подання про призначення Ольги Луньової на посаду судді Вугледарського міського суду Донецької області.

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Як пояснюють у ВРП, повноваження вказаних суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, та рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, і рекомендовано для призначення.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії ВРП не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посади.