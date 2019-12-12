Весняна сесія ПА НАТО у Києві: Рада ухвалила постанову про підготовку

Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору” (2417).

Постанову підтримали 322 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постанова носить де-факто технічний характер, тому що вона уточнює назви органів, які були змінені за останній час для того, щоб ми могли розпочати роботу організаційного комітету у підготовці до проведення вперше в Україні Парламентської асамблеї НАТО, яка пройде навесні в Україні", - зазначила член фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, презентуючи проєкт постанови.

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Як повідомлялося, Верховна Рада VIII скликання ухвалила постанову "Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору". Уперше в історії сесія пройде в Києві 22-25 травня 2020 року.