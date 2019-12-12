Прокуратура США звинуватила Парнаса у приховуванні отриманого з Росії мільйона

Прокуратура штату Нью-Йорк висунула нові звинувачення проти компаньйона Руді Джуліані – Лева Парнаса - щодо приховування ним отриманого з Росії $1 мільйон, та вимагає змінити запобіжний захід з домашнього арешту на перебування під вартою.

Про це повідомило в середу американське агентство Bloomberg.

"Партнер Руді Джуліані, Лев Парнас, отримав мільйон доларів з рахунку в Росії у вересні, за місяць до того, як його звинуватили у змові щодо переведення іноземних грошей на політичні кампанії в США",- заявили прокурори у справі, які вимагають ув'язнення Парнаса за те, що він занизив свій дохід та активи.

При цьому, як зазначила сторона обвинувачення, більшість цих грошей "була використана на особисті витрати та придбання будинку". Сам же Парнас не повідомив державні органи США про цю транзакцію.

Нові подробиці викликають ще більше запитань щодо діяльності Парнаса та його компаньйона, Ігоря Фрумана. "Багато з того, що вони робили, залишається незрозумілим", - пише видання.

Парнас був затриманий в жовтні за звинуваченнями порушення закону щодо лобістської діяльності. Його також підозрюють у спробах вплинути на Київ з метою початку там розслідування проти демократів, а також домогтися відставки Марі Йованович з посади посла США в Україні.

Рішенням суду Парнас був звільнений під заставу. Зараз же прокуратура виступила проти та висунула нові звинувачення, що передбачає повернення його під варту.

Нагадаємо: раніше адвокати Лева Парнаса заявили, що він готовий дати свідчення в процесі імпічменту президента США.