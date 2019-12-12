Гармс розкритикувала чергову справу ДБР щодо Порошенка

Депутат Європейського Парламенту у 2004-2019 роках Ребекка Гармс назвала тотальним абсурдом чергове кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це вона написала в Twitter.

"Відчувається, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країни. Це тотальний абсурд!", - написала Хармс.

Читайте також: В Європі застерегли Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Так німецький політик відреагувала на новину про те, що ДБР за заявою Андрія Портнова, колишнього заступника голови президентської адміністрації засудженого за держзраду Віктора Януковича, розслідує можливу держзраду Порошенка при укладенні Мінських угод.

Раніше про кримінальне переслідування п'ятого президента України жорстко висловилися експрем'єр і глава МЗС Швеції Карл Більдт і колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.

Нагадаємо: ДБР розслідує 13 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко. Адвокат Порошенка зазначав, що його клієнт проходить як свідок у двох справах, в інших – у нього немає процесуального статусу.

Ініціатором кримінальних проваджень стосовно Порошенка є Андрій Портнов – колишній заступник глави адміністрації експрезидента Януковича, засудженого за держзраду.