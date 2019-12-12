Трамп часто повторює меседжі, які поширюють російські ЗМІ – експерт

Президент США Дональд Трамп та його оточення часто повторюють меседжі, які поширюються в російських ЗМІ.

Про це заявив британський публіцист, експерт з російської пропаганди Пітер Померанцев в інтерв’ю Укрінформу.

Причин цього він пояснити не може.

"На це питання остаточної відповіді я не маю. Очевидно тому, що ті меседжі їм підходять – світоглядно і тактично", - зазначив він.

На запитання, чи, на його думку, справді Трамп вірить у "конспірологічну" теорію про те, що втручання у вибори 2016 року організувала Україна, а не Росія, експерт відповів: "Це треба розглядати під іншим кутом зору – потрібно це йому чи ні. Коли говоримо про конспірологію, то підхід "вірю-не вірю" не працює".

За словами Померанцева, у таких людей "взагалі немає якихось стійких стержнів".

"Сьогодні може вірити – завтра не вірити. Це не питання переконання, а вічна гра",- додав він.

Більше читайте в інтерв’ю Пітера Померанцева на сайті Укрінформу.