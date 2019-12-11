Президент призначив заступника міністра оборони главою комісії, яку очолював Кривонос

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.

Відповідний указ №896/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Поліщука Олександра Миколайовича — заступника міністра оборони України — головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю”, - ідеться в документі.

Президент також доручив Поліщуку у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.

Крім того, Зеленський вніс зміни до положення про вказану комісію, згідно з якими її членами є представник комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки; представник ОП, а також за посадою: перший заступник або заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра оборони; голова Державної служби експортного контролю; перший заступник або заступник голови Державної митної служби, голови Державного космічного агентства, голови СБУ, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальник ГУР Міністерства оборони, генеральний директор Укроборонпрому.

Указом зазначено, що засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Кривонос був призначений головою цієї комісії у квітні 2019 року.