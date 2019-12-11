Добудова "Охматдиту": Зеленський підписав закон про додаткові гроші

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Відповідна інформація оприлюднена у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що документ 11 грудня повернуто з підписом Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 грудня ухвалила президентський закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (№2505), який передбачає збільшення видатків на будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на суму 200 млн гривень.