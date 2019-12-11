Слідком РФ передав у суд "справу" Анатолія Гриценка

Слідком РФ завершив розслідування "кримінальної справи" щодо ексміністра оборони, кандидата у президенти України на виборах-2019 (6,91%) Анатолія Гриценка, обвинуваченого в закликах до здійснення терактів у РФ.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Завершено розслідування кримінальної справи щодо колишнього міністра оборони України, екскандидата в Президенти України Анатолія Гриценка. Його обвинувачують у вчиненні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.

СКР повідомляє, що Гриценко був «оголошений в міжнародний розшук», а в квітні 2019 року «заочно арештований» російською владою. Справу з затвердженим обвинувальним висновком Слідчий комітет РФ направив до російського суду.

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Кримінальну справу щодо Гриценка в Росії було відкрито після його виступу в ефірі українського ТБ в 2017 році. Тоді Гриценко, коментуючи підрив машини, в якій загинув командир спецпризначення головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал, сказав, що на вбивства українців треба відповідати підривами автомобілів «у Таганрозі або в Москві».

Влітку 2018 року СК завів проти політика ще одну справу за тією самою статтею через «заклик до здійснення терористичної діяльності в Росії шляхом підриву залізничних поїздів». Її було відкрито через більш ранній виступ Гриценка в телеефірі в 2014 році під час активної фази російської агресії проти України.