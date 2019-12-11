Офіс фінансового контролю, реклама та гаряча вода: що розглядатимуть на Кабміні

Кабінет міністрів України 11 грудня розглядатиме проєкт постанови про утворення Офісу фінансового контролю

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме про це питання міністр фінансів Оксана Маркарова.

Міністри також розглядатимуть питання щодо реалізації експериментального проєкту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають).

Крім того, вони можуть затвердити правила надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води.

У порядку денному - затвердження порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв'язку.

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Учасники засідання затвердять порядок делегування окремих повноважень керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади.

Урядовці погодять проєкти указів Президента про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, спортсменам та тренерам, а також переможцям IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Міністри мають погодити законопроєкти про ратифікацію низки документів щодо співпраці у різних сферах із Данією, Сінгапуром, Грузією, Туреччиною. А також у порядку денному є погодження проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи.