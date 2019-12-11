Єрмак піддає сумніву слова ключового свідка у справі імпічменту Трампа - Time

Помічник Президента України Андрій Єрмак піддав сумніву свідчення посла США в Євросоюзі Гордона Сондленда – ключового свідка у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це пише Time.

"Найважливіший пункт, де розповідь Єрмака суперечить показанням свідків слідства, стосується зустрічі Президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Майка Пенса у Варшаві 1 вересня", - ідеться в публікації.

На підставі показань Сондленда та інших свідків, підсумковий звіт комітету з питань розвідки Палати представників місить висновок про те, що Сондленд на тій зустрічі дав зрозуміти Єрмаку: допомога Україні не надаватиметься, доки вона не розпочне розслідування щодо суперників Трампа.

Проте Єрмак, за даними видання, заперечує це.

«Ми з Гордоном ніколи не були разом сам-на-сам, - цитує його Тime. - Ми випадково стрілися одне з одним в передпокої поруч із ескалатором, коли я виходив». За його словами, поруч було кілька представників американської та української делегацій, а також охоронці та персонал готелю, хоча він не переконаний, що хтось із них чув його коротку розмову із Сондлендом.

«Ми говорили про те, як добре пройшла зустріч. Це все, про що ми розмовляли», - каже Єрмак.

Його коментарі ставлять під сумнів важливий момент відтворення подій, вважає видання, адже це єдиний зафіксований момент, коли американський посадовець повідомляє українцям про зв'язок між допомогою США та оголошенням про початок розслідувань.

«Подивіться, ми принципові у своїй позиції, - сказав Єрмак. - Ми нічого не порушували… Ми ні з ким не вступали в змову. Ми ніколи не брали участі в жодних підкилимних розмовах. Усе було публічно і прозоро».



Як повідомляв Укрінформ, влітку цього року президент Трамп розпорядився призупинити оборонну допомогу для України в сумі майже $400 млн. Згодом з'ясувалося, що в цей же час він вимагав від української сторони ініціювати розслідування проти родини Джо Байдена, його головного конкурента на виборах в США. У цьому зв'язку в Палаті представників було ініційоване розслідування з імпічменту глави Білого дому.